Ghisolfi, Ds Roma: “Ci assumiamo le nostre responsabilità. Nome nuovo allenatore a giorni”

Di seguito le parole del Direttore Sportivo della Roma, Florent Ghisolfi, in conferenza stampa dopo la sconfitta della Roma all’Olimpico contro il Bologna e il conseguente esonero di Ivan Juric.

Sul profilo del nuovo allenatore, se un nome rivolto a un progetto pluriennale oppure un gestore per arrivare a giugno. De Rossi ha possibilità di tornare?

Innanzitutto volevo ringraziare Juric per il lavoro svolto, per l’impegno profuso insieme al suo staff, in una situazione difficile. Siamo rivolti verso il futuro ma adesso dobbiamo recuperare calma e fare scelte lucide. I Friedkin continuano a lavorare su un progetto a lungo termine e verranno prese le decisioni migliori in questo senso.

Considerando che Juric è stata una scelta dell’ex CEO, la scelta sul prossimo allenatore sarà una scelta sua o della società? Sta pensando a Rudi Garcia?

La scelta è molto importante quindi condivisa e collettiva con la società, ci prendiamo qualche giorno per decidere un ruolo così strategico.

Sembra che in società in loco c’è solo lei (manca il CEO, Direttore Generale e il Direttore Tecnico). Il problema dell’organigramma societario è un tema?

Ora vogliamo assumerci le nostre responsabilità, noi e i giocatori. La società vuole uscire da una situazione così negativa. Il Napoli l’anno scorso ha vissuto una stagione complicata. L’obiettivo nostro è quello di vincere nel lungo periodo.

Ha lavorato con De Rossi e fatto il mercato, con Juric un’altra scelta sbagliata. Si sente responsabile? Pensa alle dimissioni? Perché l’esonero non è arrivato dopo Firenze?

Per me non è importante la mia posizione, è importante la Roma e il club. I Friedkin hanno ritenuto che questo fosse il momento migliorare per intervenire.