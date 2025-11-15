Giallo a Cave: la morte di Axenia Manoli e i nodi ancora irrisolti

La morte di Axenia Manoli, cittadina moldava di 31 anni residente a Cave, continua a sollevare interrogativi. La giovane è stata trovata senza vita nelle campagne di via di Santa Maria del Monte, poche centinaia di metri dal centro abitato. Accanto al corpo era presente la Toyota Yaris con cui si era allontanata il giorno precedente, chiusa a chiave. Un quadro che pone domande precise sugli ultimi spostamenti e sugli eventi precedenti al ritrovamento.

Giallo a Cave: cosa è emerso nelle prime ore

I primi elementi raccolti delineano una sequenza essenziale. Giovedì mattina Axenia accompagna i figli a scuola, come di consueto. Da quel momento non fa più rientro a casa. Il marito, non riuscendo a contattarla, si rivolge ai carabinieri e presenta denuncia di scomparsa. Il giorno seguente, durante una ricognizione nell'area rurale di Cave, il corpo viene individuato a circa 200 metri dalla Yaris. Sull'esterno della vettura non risultano segni di effrazione, mentre le chiavi sono ancora in possesso della donna.

Gli investigatori del Nucleo di Frascati e i militari della stazione locale hanno eseguito rilievi per chiarire con precisione la posizione del corpo, il punto esatto in cui era parcheggiata l’auto e ogni elemento utile per definire eventuali movimenti compiuti dopo l’allontanamento.

Morte di Axenia Manoli: gli indizi sugli ultimi spostamenti

Secondo quanto trapelato da fonti ufficiali, sul corpo non sarebbero stati rilevati segni evidenti di violenza. Un dettaglio che indirizza gli investigatori verso l'ipotesi del gesto volontario, pur non escludendo altre possibilità. La giovane indossava ancora gli abiti del giorno precedente: felpa rosa, leggings neri, scarpe da ginnastica bianche. La borsa, trovata accanto al corpo, non mostrava sottrazioni. Un quadro che sembra escludere l'intervento di terzi con finalità criminali, anche se la prudenza resta totale.

Uno dei punti su cui gli inquirenti si stanno concentrando riguarda l’arco temporale precedente al decesso. Serve stabilire l’ora esatta della morte, dettaglio che solo l’autopsia potrà chiarire. Sarà fondamentale verificare dove sia stata la donna nelle ore successive all’uscita da scuola, se abbia incontrato qualcuno o se si sia fermata in luoghi non ancora individuati.

Indagini sulla Toyota Yaris e sulle condizioni dell’area rurale

La Yaris è stata trovata chiusa, senza segni di danneggiamento o movimenti bruschi. Gli inquirenti stanno verificando la presenza di eventuali impronte o tracce utili per comprendere se Axenia sia scesa spontaneamente o se sia stata accompagnata. L'area rurale di via di Santa Maria del Monte è poco frequentata, caratterizzata da terreni agricoli e percorsi secondari. I militari stanno analizzando anche lo stato del terreno, la presenza di impronte e ogni elemento che possa collegare la donna al punto esatto in cui è stata trovata.

Mistero sulle ultime ventiquattro ore: cosa resta da chiarire

Il nodo principale riguarda ciò che è accaduto dopo l’uscita dalla scuola. Se Axenia si è diretta subito verso la zona in cui è stata ritrovata oppure se abbia trascorso ore in altri luoghi ancora sconosciuti. La distanza ridotta fra corpo e auto suggerisce un gesto compiuto in autonomia, ma l’assenza di informazioni certe obbliga gli investigatori a mantenere aperto ogni scenario.

Gli esiti dell’autopsia chiariranno le cause della morte, eventuali tracce di sostanze, lo stato psicofisico delle ultime ore. Solo allora sarà possibile delineare un quadro completo e comprendere se la giovane abbia preso una decisione improvvisa oppure se dietro l’allontanamento vi sia un elemento ancora non emerso.

Il ruolo degli accertamenti tecnici nel caso di Cave

Gli investigatori stanno lavorando anche su telefoni, messaggi e telecamere lungo il percorso che la Yaris potrebbe aver seguito. Un incrocio di dati che consentirà di ricostruire ogni passaggio. Le informazioni raccolte verranno affiancate alle testimonianze di familiari, amici e conoscenti per comprendere se negli ultimi giorni la giovane avesse manifestato preoccupazioni, progetti o cambiamenti improvvisi.