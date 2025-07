Giallo a Manziana: donna 42enne trovata morta, ipotesi omicidio

Ritrovamento e primi sospetti

Un piccolo comune del Lazio è diventato il centro di una scena del crimine che sta scuotendo la tranquillità della provincia romana. Nella mattina di sabato 5 luglio, gli abitanti di Manziana sono stati svegliati da una notizia sconvolgente: una donna di 42 anni è stata trovata morta in un appartamento situato in via Santa Severa. L'allerta è partita nelle prime ore della giornata, lasciando un velo di inquietudine nell'aria.

Indagini dei carabinieri

I carabinieri della stazione di Bracciano sono stati i primi ad arrivare sul posto. Hanno immediatamente circondato l'area con nastro giallo per preservare la scena del crimine e avviare le indagini necessarie. Al momento si cerca di capire se ci sia stata mano umana dietro questo drammatico evento. Nulla viene escluso: i militari stanno raccogliendo prove materiali e testimonianze per ricostruire le ultime ore di vita della vittima.

Autopsia

Per chiarire le cause della morte e confermare o escludere l'ipotesi dell'omicidio, è stata disposta un'autopsia presso l'ospedale Gemelli. Gli esiti degli esami autoptici potrebbero rivelarsi decisivi nel fornire agli investigatori una direzione chiara da seguire. Al momento, il silenzio rimane sovrano mentre si attende con ansia che emergano ulteriori dettagli dal tavolo dell'anatomopatologo.

Reazioni della comunità locale

Intanto, la comunità locale è scossa e incredula davanti a quanto accaduto. In un paese dove tutti si conoscono e gli eventi straordinari sono rari, un episodio come questo lascia un segno profondo. Le persone si interrogano su cosa possa essere successo realmente in quella casa e il timore serpeggia nelle conversazioni tra vicini e conoscenti. Il tempo ci dirà quale verità verrà svelata su questo caso che ha riempito la cronaca locale di domande senza risposta.

© Riproduzione riservata