Giallo a Palestrina, uomo e donna trovati morti in casa

Il tanfo proveniente da un appartamento di via Gregorio Pantanelli aumentava di intensità con il trascorrere del tempo. I condomini avvertendo il fetore crescente, decidono di avvertire le forze dell’ordine.

I carabinieri e i vigili del fuoco sono intervenuti sul posto in tarda mattinata del 18 maggio avvisati dai vicini di casa. Infatti, dall’appartamento di via Gregorio Pantanelli alcuni condomini sentivano provenire dalla casa della coppia un cattivo odore. La porta era chiusa dall’interno, questo ha richiesto l’intervento dei pompieri che l’hanno dovuta buttare giù. All’interno, le forze dell’ordine, hanno scoperto le due salme in stato di decomposizione avanzata. La donna aveva circa 60 anni l’uomo ne aveva circa 50. I militari dell’Arma ispezionando l’abitazione, avrebbero trovato tracce di metadone e altre sostanze stupefacenti. I due conviventi erano conosciuti come tossicodipendenti. Sarà l’autopsia a stabilire le cause della morte. Sul posto, oltre ai militari del Nucleo investigativo, è intervenuto anche il medico legale.