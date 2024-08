Giambruno ‘beccato’ con lei, colpo di scena clamoroso: tutta la verità con Nunzia De Girolamo | Giorgia Meloni ha reagito così

Ecco con chi è stato sorpreso il giornalista Andrea Giambruno: la presunta nuova fiamma dopo Giorgia Meloni.

L’ex partner del Presidente del Consiglio sarebbe stato pizzicato assieme a una donna e le foto hanno già fatto il giro del web e della carta stampata.

Ecco con chi è stato sorpreso l’ex marito della premier, con cui Giorgia Meloni ha rotto dopo le frasi scandalo dello scorso ottobre.

Scopriamo come stanno davvero le cose tra i due ex coniugi e il vero rapporto del giornalista con l’ex deputata Nunzia De Girolamo.

Andrea Giambruno, la nuova donna dopo la rottura con Giorgia Meloni

Di Andrea Giambruno si è parlato tanto quando, lo scorso ottobre, sono emersi i clamorosi fuori onda del telegiornale, dai quali si è capito che il giornalista aveva degli atteggiamenti maliziosi con alcune colleghe. A seguito dello scoop, Giorgia Meloni ha prontamente messo fino alla loro lunga relazione sentimentale, con un comunicato stampa ufficiale. La premier e il giornalista hanno avuto una storia d’amore importante, dal quale, sette anni fa, è nata anche la loro primogenita Ginevra. Tuttavia, dopo i gravi eventi, sono rimasti entrambi single.

Ora però, improvvisamente, si è cominciato a parlare di un’altra donna, che sembrerebbe accompagnarsi all’ex del Presidente del Consiglio: è appena emerso il rumors destinato già a diventare lo scoop dell’estate. Ma chi sarebbe la persona misteriosa pizzicata dai fotografi assieme all’ex partner di Giorgia Meloni? Scopriamo che cosa è saltato fuori nelle scorse ore.

La verità sulle foto del giornalista, pizzicato dai paparazzi

Si sono riaccesi i riflettori su Andrea Giambruno e il motivo è che il conduttore televisivo, nei giorni scorsi, sarebbe stato fotografato in Puglia, e più precisamente al Lido Bonavista di Torre Castiglione, località di Porto Cesareo, in provincia di Lecce. A lanciare la notizia è stato il Corriere. Insieme al giornalista ci sarebbe stata una donna misteriosa, diversa da Giorgia Meloni, che, stando alle informazioni diffuse dai bene informati, a breve dovrebbe raggiungere l’ex, in quella stessa località per trascorrere qualche giorno con la figlia Ginevra.

I giornalisti di Dagospia hanno riportato la news, commentando che la donna in questione sembrerebbe proprio la sosia della presentatrice tv ed ex deputata Nunzia De Girolamo. In realtà non è così, si è trattato di una battuta, perché almeno per il momento non si conosce l’identità della persona pizzicata con l’ex del Presidente del Consiglio, né la natura del loro rapporto, che potrebbe anche essere solo un’amicizia. Per adesso Giorgia Meloni non ha replicato, per lo meno in via pubblica, allo scoop.