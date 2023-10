Giambruno, Mediaset sospende sua conduzione a ‘Diario del giorno’

(Adnkronos) – Mediaset sospende Andrea Giambruno dalla conduzione del programma di Retequattro 'Diario del giorno'. Ad annunciarlo, dopo che diversi rumors sulla possibilità di uno stop erano già circolati in ambienti politici, è stata la stessa azienda. "E' stata sospesa la conduzione di Andrea Giambruno da 'Diario del Giorno' e l'Azienda sta valutando con attenzione i fatti", si legge nel comunicato Mediaset che lascia aperta la possibilità di prendere ulteriori provvedimenti. Intanto il giornalista già oggi non ha condotto la trasmissione. Una scelta dello stesso Giambruno dopo la bufera che l'ha travolto per i fuorionda trasmessi da 'Striscia la notizia' e la conseguente rottura della relazione con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata