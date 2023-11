Giambruno, Pier Silvio Berlusconi: “Subito dopo Striscia ho espresso a Meloni il mio dispiacere”

(Adnkronos) – Subito dopo la diffusione, su Striscia la Notizia, dei fuorionda riguardanti Andrea Giambruno, “ho telefonato alla Meloni, che è il nostro presidente del consiglio, Giorgia, con cui ho un ottimo rapporto. Ci siamo parlati subito e le ho espresso il mio dispiacere. Perché a livello umano sono rimasto molto dispiaciuto”. Lo ha detto l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi durante un incontro con la stampa per fare il punto di fine anno, nella sede di Cologno Monzese. Rispondendo alle domande dei cronisti, il manager ha quindi spiegato che “sulle dietrologie legate ai fuori onda di Striscia riguardanti Andrea Giambruno ho letto cose veramente comiche. Non penso che i rapporti con il governo possano cambiare per una vicenda legata a Striscia”. "Certe cose che sono state scritte – ha aggiunto – le ho trovate veramente ridicole. Ma a di là di questo, ho sofferto. Poi ho sorriso, perché è giusto così. Del resto Antonio Ricci è sempre lui, e ciò che ha fatto è quello che fa da sempre.”. . Lo ha detto l’ad di Mediaset Pier Silvio Berluscon, —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata