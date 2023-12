Gianluca Vialli diventa un marchio: dai palloni alle scarpe, nel nome del bomber

(Adnkronos) – 'Gianluca Vialli' diventa un marchio. Cathryn White Cooper, la vedova dell'ex giocatore, allenatore e dirigente di calcio, morto il 6 gennaio scorso dopo la battaglia contro un tumore al pancreas, ha depositato il 4 dicembre la domanda per registrare presso l'Uibm (l'Ufficio italiano brevetti e marchi) la dicitura 'Gianluca Vialli', a quanto apprende l'Adnkronos, per una serie di categorie merceologiche che vanno dalle illustrazioni, ai disegni animati, da giochi, ai token non fungibili (Nft), passando per i beni digitali scaricabili, fino ai cappelli, agli articoli sportivi ai palloni e alle scarpe da gioco, ma anche per servizi di editoria, pubblicazioni non scaricabili e organizzazione e conduzione di eventi sportivi per scopi di beneficenza. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata