Gianni Calò, l’educatore che ha segnato intere generazioni: sport, impegno civile e valori

Giovanni Calò, per tutti “Gianni“, è stato una figura capace di lasciare un’impronta che va oltre lo sport e oltre il suo tempo. Nato nel 1950 e scomparso prematuramente nel 2015, ha incarnato un modello educativo basato sull’onore, sull’onestà e sul rispetto reciproco, quando una stretta di mano aveva ancora il valore di un contratto. Ex paracadutista della Folgore, maestro di arti marziali, istruttore di tiro e allenatore di calcio, ha saputo trasmettere a centinaia di ragazzi e adulti la passione per lo sport e per i valori autentici della vita. La sua storia personale è quella di un uomo radicato nella comunità di Artena e dei Castelli Romani, dove ha dedicato oltre quarant’anni alla crescita sportiva e culturale di intere generazioni.

Gianni Calò, un uomo d’altri tempi legato all’onore e alla parola

Il profilo di Gianni Calò si distingue per la sua coerenza e per la capacità di vivere secondo principi che oggi rischiano di sembrare fuori moda. In un’epoca in cui spesso le relazioni si misurano in contratti e formalità, Gianni faceva della parola data un patto inviolabile. Chi lo ha conosciuto ricorda un educatore che pretendeva disciplina ma che, al tempo stesso, offriva rispetto e fiducia, qualità che hanno reso il suo insegnamento un punto di riferimento ben oltre l’attività sportiva.

Dal paracadutismo allo sport: una carriera “polisportiva”

La sua formazione nella Folgore lo segnò profondamente: spirito di sacrificio, determinazione e senso del dovere. Caratteristiche che portò con sé nelle tante esperienze sportive che lo videro protagonista.

Negli anni Settanta iniziò la lunga carriera da istruttore di karate, disciplina che insegnò per oltre quarant’anni, diventando presidente del karate di Artena fino al 2008. Parallelamente, coltivò la passione per il tiro sportivo, come istruttore nei poligoni di Velletri e Tor di Quinto.

Ma il suo impegno non si fermò alle arti marziali. Dal 1988 al 2013 circa, Gianni allenò numerose squadre di calcio giovanile nei comuni di Artena, Valmontone, Lariano, Velletri, Palestrina e San Cesareo, arrivando persino a ricoprire il ruolo di vice allenatore della Lazio calcio femminile in Serie A nella stagione 1996/97. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’impegno di Gianni Calò per la comunità e la politica locale

Non solo sport. Gianni Calò fu un uomo fortemente radicato nella vita civile. Partecipò ad attività di associazionismo culturale e non mancò di impegnarsi politicamente, sempre con lo stesso spirito di appartenenza e lealtà che contraddistingueva la sua visione del mondo. La comunità di Artena lo ricorda come un punto di riferimento, capace di unire sport, cultura e politica in un unico percorso coerente di servizio. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Il ricordo di Artena: una pensilina porta il suo nome

Dopo la sua scomparsa, avvenuta nel 2015 a soli 65 anni, al termine di una dura battaglia di 14 mesi contro una grave forma di leucemia, la sua famiglia volle lasciare un segno tangibile del suo passaggio. Nel 2016, infatti, fu donata al Comune di Artena una pensilina nel centro del paese: un gesto mai avvenuto prima, che trasformò un elemento urbano in simbolo di memoria e gratitudine. Oggi quella pensilina non è soltanto un riparo, ma un luogo che custodisce il ricordo di un uomo che ha fatto della sua vita un esempio di impegno e dedizione.

Una vita dedicata alla famiglia e ai giovani

Dietro la figura pubblica, c’era anche l’uomo privato. Sposato con Anna, padre di due figli e nonno di tre nipoti, Gianni ha sempre mantenuto saldo il legame con la famiglia, considerandola il primo e più importante nucleo educativo. Lo stesso affetto e lo stesso rigore che metteva nella vita domestica, li portava nei campi sportivi e nelle palestre. La sua eredità non è fatta solo di titoli e incarichi, ma di valori trasmessi e di ricordi che restano vivi in chi lo ha incontrato sul proprio cammino. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

L’eredità morale di Gianni Calò