Gianni Letta cittadino onorario di Rieti, Formichetti: “Un onore, è il nostro mentore”

L’ex sottosegretario di Stato, presidente della Fondazione Flavio Vespasiano e presidente onorario della Scopigno Cup, Gianni Letta, è stato insignito della cittadinanza onoraria dal Comune di Rieti. La cerimonia, che ha premiato anche Sandro Giovannelli, è avvenuta lo scorso 2 maggio. Gianni Letta, cittadino onorario di Rieti

Fabrizio Formichetti, Presidente dell’Asd Scopigno Cup, è stato colui che ha promosso la candidatura di Letta come cittadino onorario della città. Intervenuto in esclusiva al nostro giornale, si è espresso sulla consegna del riconoscimento.

Formichetti: “Gianni Letta è il nostro mentore, è molto legato a Rieti”

“Su proposta dell’Asd Scopigno Cup – ci spiega Formichetti -, il consiglio comunale di Rieti ha insignito il dottor Gianni Letta della cittadinanza onoraria. La cerimonia si è svolta lunedì alle 11:00 presso l’aula consiliare del comune di Rieti. Oltre a lui, è stata consegnata la cittadinanza anche a Sandro Giovannelli, patron del RietiMeeting“. Sandro Giovannelli, cittadino onorario di Rieti

“Letta è legato molto alla città, come si legge nella motivazione. La moglie, Maddalena Marignetti, è reatina, ma soprattutto lui è il Presidente onorario dell’Asd Scopigno Cup. È il nostro mentore e il nostro faro. Oltre a questo è stato sempre a disposizione della città per qualsiasi altro problema. Lui ha portato a Rieti anche Reate Festival, il festival del bel canto, di musica lirica. E ogni anno a Rieti sono presenti i personaggi più illustri della musica classica“.

“Letta ci teneva moltissimo al riconoscimento, ringraziamo il consiglio comunale”

“Ci sono stati anche molti direttori d’orchestra importanti che ha portato lui, tra cui il celebre Kent Nagano. Letta da sempre è stato sensibile all’esigenza della città di Rieti, che ama profondamente. Per questo noi come Scopigno Cup avevamo deciso di fare la proposta e quindi ringraziamo il consiglio comunale. Oltretutto è stata conferita all’unanimità dei consensi, sia maggioranza che opposizione, e questo è molto importante”. Gianni Letta, cittadino onorario di Rieti

“Insomma, dopo altri cittadini illustri come Guglielmo Marconi e Filippo Inzaghi, ecco Gianni Letta. Per lui ha rappresentato tantissimo questo riconoscimento. Ci teneva anche per via della moglie, ma soprattutto perché ama profondamente la città. Per noi della Scopigno rappresenta, come ho già detto, un punto di riferimento importante. Una persona squisita, saggia, sempre in grado di dare una parola di conforto e importante, soprattutto nei momenti difficili. Per noi è stato un onore e una felicità vedere che il consiglio comunale all’unanimità ha accettato la nostra proposta”. Gianni Letta, cittadino onorario di Rieti

© Riproduzione riservata