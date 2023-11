Giappone, aereo militare Usa precipita in mare: 8 persone a bordo

(Adnkronos) – Un aereo militare Usa Osprey con otto persone a bordo è precipitato a largo delle coste di un'isola nel sud del Giappone. Lo riporta la Nbcnews citando fonti della guardia costiera locale, secondo quale l'aereo è precipitato nei pressi di Yakushima, un'isola a sud della regione di Kagoshima nell'isola meridionale di Kyushu. Il portavoce della guardia costiera ha detto che si tratta di un aereo militare Usa, ma non ha precisato di quale base, ed ha detto che le squadre di soccorso hanno trovato nell'area dell'incidente dei rottami ed un canotto di salvataggio rovesciato. L'emittente americana ha contattato la base aerea di Kadena, nell'isola di Okinawa, la principale base americana nella regione, ma finora non ha ricevuto conferme. L'aereo MV-22 Osprey è un velivolo ibrido che può decollare ed atterrare come un elicottero. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata