Gift card, soluzioni ideali per incentivare e motivare i dipendenti

Si dice che le aziende moderne devono essere cliente-centriche; quindi, le loro strategie devono essere costruite e pensate per il cliente finale.

Questo è sicuramente vero, ma non bisogna dimenticare altre figure che contribuiscono alla produttività e alla crescita dell’azienda: i dipendenti.

A tal proposito bisogna segnalare due fenomeni che le aziende non possono ignorare: il quite quitting e le dimissioni di massa.

Il quite quitting è un fenomeno secondo il quale i collaboratori, poco incentivati e poco motivati, svolgono il compitino senza apportare alcun valore aggiunto al loro lavoro.

La produttività si mantiene quindi a livelli minimi, o addirittura al di sotto degli standard previsti.

In altri casi invece i dipendenti non sono soddisfatti della retribuzione o non si sentono valorizzati; quindi, cercano un altro lavoro dove poter spendere meglio le loro competenze con uno stipendio più alto.

Capita quindi che diversi dipendenti, o addirittura interi gruppi di lavoro, si dimettano in massa lasciando l’azienda in gravi difficoltà.

Per evitare tali situazioni critiche le aziende devono impostare un’intelligente politica di welfare aziendale, che offre diversi strumenti efficienti.

Tra questi ci sono le gift card, molto apprezzate dalle aziende e dagli stessi dipendenti.

Le gift card sono buoni regalo che i collaboratori possono spendere come e dove vogliono.

Tra gli strumenti più diffusi ci sono le gift card multibrand, che possono essere spese in negozi o e-commerce di diversi brand.

Le caratteristiche da sottolineare di questi asset sono principalmente due: la flessibilità e la spendibilità.

Chi riceve una gift card può spenderla, ad esempio, presso un negozio di abbigliamento per acquistare un maglione, scegliendo il colore preferito e la taglia più adatta alle sue misure.

Le gift card multibrand possono essere spese presso diversi punti vendita, sia online che offline, venendo incontro alle preferenze del dipendente.

Questa soluzione toglie dall’imbarazzo di dover fare un regalo ad una persona, di cui magari non si conoscono i gusti o, come nel caso di capi d’abbigliamento, le misure.

Questi strumenti vengono generalmente usati dalle aziende per fare i regali ai loro dipendenti, che vengono donati solitamente a fine anno oppure in occasione delle vacanze estive.

Il regalo aziendale rappresenta un momento piuttosto delicato e per certi versi imbarazzante per la stessa azienda, che potrebbe non conoscere le preferenze dei dipendenti.

In ogni caso, è complicato fare un regalo che possa piacere a tutti, soprattutto nelle aziende con decine o centinaia di collaboratori.

La gift card invece è il regalo perfetto, poiché è il dipendente stesso che sceglie cosa, come e dove acquistare.

E ancora le gift card possono essere usate anche come premio agli eventi, o dagli stessi dipendenti a corto di idee che vogliono fare un regalo apprezzato e utile ad amici o colleghi.

