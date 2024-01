Gigi Riva, folla oceanica per i funerali a Cagliari

(Adnkronos) – Folla oceanica a Cagliari per i funerali di Gigi Riva. Il feretro di 'Rombo di Tuono' è entrato in chiesa, scortato dai familiari tra gli applausi delle persone raccolte in silenzio sul sagrato della Basilica di Bonaria. Ad accoglierlo tanti grandi campioni del Cagliari: Zola, Matteoli, Pusceddu, Suazo, Selvaggi, Conti e tanti altri. Il ministro dello Sport Abodi è assieme al presidente del Coni Malagò. Buffon e Spalletti guidano la delegazione azzurra, con loro anche Tardelli, Cannavaro, Peruzzi e Amelia. Poi Claudio Ranieri con Cossu, Muzzi e tutti i giocatori della prima squadra. A lato Pisacane con la Primavera e le giovanili del Cagliari. In una navata laterale centinaia di sindaci da tutta la Sardegna con un monitor a loro dedicato. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

