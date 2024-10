Gioia immensa per Fiorello: la famiglia si allarga ancora | Il comico siciliano non sta più nella pelle

Fiorello è al settimo cielo, un lieto evento ha reso memorabili questi giorni di ottobre per il popolare conduttore e showman siciliano

È un momento molto importante nella vita di Fiorello. Il comico e showman siciliano, protagonista assoluto delle ultime stagioni televisive con ‘Viva Rai Due‘, ha deciso di concedersi un meritato periodo di relax. E non è un caso che abbia finora respinto al mittente qualsiasi proposta formulata da emittenti televisive concorrenti della TV di Stato.

Una fase di evidente ma forse momentaneo distacco dal lavoro con l’obiettivo di dedicarsi anima e corpo alla sua famiglia, il cui centro di gravità è costituito dalla compagna Susanna Biondo. La Biondo è la compagna della sua vita, la persona che Fiorello ha definito vitale e imprescindibile.

Quando i due iniziarono la propria relazione la Biondo, che lavora come manager e imprenditrice nel mondo del cinema, aveva già una figlia nata da una precedente love story. Si tratta di Olivia Testa, che all’epoca era solo una bambina e che Fiorello ha cresciuto come fosse un secondo padre.

Il conduttore siciliano e la compagna nel frattempo hanno avuto una figlia, Angelica, ma l’amore e i sentimenti di Fiorello nei confronti di colei che a tutti gli effetti ha sempre considerato una figlia non è mai scemato, anzi.

Gioia immensa per Fiorello, un evento emozionante per il conduttore: social impazziti

La notizia più bella per la famiglia Fiorello è che proprio Olivia Testa tra qualche settimana darà alla luce il suo primo figlio e l’attore catanese non sta nella pelle, in virtù del fatto che nei confronti del bimbo si comporterà come un nonno amorevole e premuroso.

L’altra novità di questi giorni riguarda sempre la figlioccia del conduttore: Olivia Testa infatti è convolata a nozze con il suo compagno, il rampollo di una casata nobiliare che risponde al nome di Ansperto Radice Fossati Confalonieri.

Gioia immensa per Fiorello, la vita privata regala tante emozioni: il ritorno in RAI è un enigma

La cerimonia si è svolta in una cornice d’eccezione, il Canal Grande di Venezia. Un emozionatissimo e per l’occasione sbarbato Fiorello ha accompagnato la sposa all’altare insieme al padre naturale, Edoardo Testa.

Subito dopo è stato il grande mattatore della serata: durante i festeggiamenti Fiorello si è esibito al microfono eseguendo in onore dei due sposi due classici brani della canzone italiana, ‘Il mondo‘ e ‘Non sarà un’avventura‘ di Lucio Battisti. Per il ritorno in TV c’è ancora tempo.