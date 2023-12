Giorgia Meloni, conferenza stampa il 4 gennaio

(Adnkronos) – Si terrà il 4 gennaio alle 11 la conferenza stampa della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. E' quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. La premier è affetta da otoliti, una sindrome il cui nome scientifico è vertigine posizionale parossistica benigna. Questa la diagnosi del medico per i sintomi di vertigini e nausea che hanno costretto a letto al buio per due giorni la presidente del Consiglio e attribuiti, in un primo momento, a postumi dell'influenza, secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi. Ieri sera, si spiega, un otorino ha visitato Meloni a casa diagnosticando la "sindrome otolitica" e le ha eseguito "la manovra" per risolvere la situazione. La premier è "già in via di miglioramento", le è stato prescritto il collare e questa mattina "è riuscita ad alzarsi e a parlare al telefono". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

