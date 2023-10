Giorgia Meloni non va a kermesse Fratelli d’Italia: “Anch’io sono un essere umano, scusatemi”

(Adnkronos) – A sorpresa, Giorgia Meloni manca la kermesse di Fratelli d'Italia, organizzata al Teatro Brancaccio per celebrare un anno di governo. "Anch'io sono un essere umano, scusatemi" ha detto in un video-messaggio la presidente del Consiglio che ha scelto di stare oggi con la figlia. Ad annunciare la sua assenza, il ministro della Difesa Guido Crosetto, dopo un intervento appassionato in cui ha tracciato un ritratto altissimo della presidente del Consiglio. "Vedete, essere una comunità significa anche saper fare delle rinunce – ha concluso il suo intervento il responsabile della Difesa- è giusto che una comunità voglia che la migliore tra noi fosse qui, ma vedete una comunità deve sapere fare anche delle rinunce. Giorgia oggi non è fisicamente qui ma è a casa con sua figlia, il posto dove doveva stare, dove è giusto che sia. E noi, che siamo una comunità, dobbiamo comprenderlo. Forse non dovremmo dirlo in un appuntamento politico, ma le diciamo che le vogliamo un gran bene". Alla 'chiusa' di Crosetto, cui è seguito un videomessaggio di Meloni, ha fatto seguito un lunghissimo applauso dei militanti presenti al Teatro Brancaccio. "Sono in Egitto, qui sono le 6 del pomeriggio, subito dopo il vertice sulla pace volerò a Tel Aviv, per far rientro non so a che ora a Roma. Se vedrete questo video, allora vorrà dire che non sarà lì con voi. Mi spiace moltissimo, davvero, ma anch'io sono un essere umano" ha detto la premier Giorgia Meloni, nel video inviato alla kermesse 'L'Italia vincente'. "Sono fiera di quello che abbiamo fatto, di noi, della nostra classe dirigente e anche di me stessa: dopo un anno posso guardarmi allo specchio e vedere ancora la stessa persona. Ho camminato a testa alta, non sono scesa a compromessi". "Sono orgogliosa anche per la compattezza della maggioranza, perché sono falliti tutti i tentativi di dividerci, di farci litigare ad ogni costo, e sono fiera dei tanti risultati e degli obiettivi già raggiunti. Non li elenco, il video sarebbe troppo lungo, lo faranno i ministri nella manifestazione di oggi". "Mi sono chiesta un anno fa perché in così tanti si commuovessero anche nel momento del giuramento – ha proseguito -. Ora, con tutto quello che è successo, mi sono tornata a chiedere come mai intorno a noi ci sia ancora così tanto affetto e sostegno da parte degli italiani, distanti anni luce da quello che dicono i giornaloni, e ora lo so, è perché noi diamo rappresentanza all'Italia vera, quella di chi si sono rimbocca le maniche e lavora e che sono stati scavalcati da furbi e raccomandati". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

