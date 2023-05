Giorgia Soleri e i biglietti aerei sbagliati: “Ho confuso andata e ritorno”

(Adnkronos) – Biglietti aerei da buttare. Giorgia Soleri, la fidanzata di Damiano dei Maneskin, si sfoga su Instagram scrivendo: "La faccia di una persona che oggi ha comprato due biglietti aerei non rimborsabili, scambiando l’aeroporto di andata con quello di arrivo e viceversa e, poi, è riuscita a prenotare una cena in un ristorante omonimo a 650 km di distanza. Voi tutto bene?". Un post che ha provocato numerose polemiche. "Ah, grandi problemi della vita … E io che mi sbatto per una bolletta della luce da 400 euro" le scrivono, "ma come con tutti i soldi che ha il tuo ragazzo, piagnona" e c'è anche chi, invece, ci ride. "Giorgia sei tutti noi" e "no, vabbè il mio neurone si consola" commenta una fan con tante emoticon sorridenti, mentre c'è chi scrive, un po' piccato, dall'Emilia Romagna: "Noi siamo sommersi dal fango, per il resto tutto bene". —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

