Giorgio Napolitano, le ultime ore con la moglie Clio e i due figli al fianco

(Adnkronos) – Il Presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, si è spento oggi all'età di 98 anni nella clinica Salvator Mundi di Roma. Il quadro clinico del senatore era apparso molto critico negli ultimi giorni. Ad assisterlo nel suo periodo di degenza la moglie Clio Maria Bittoni e i due figli, Giovanni e Giulio. Un capannello di curiosi si è radunato in serata davanti alla clinica al Gianicolo. A presidiare l'ingresso della struttura sanitaria una pattuglia di Carabinieri. Presenti anche diversi giornalisti, accorsi dopo la notizia della morte dell'ex Capo dello Stato. In serata, è stato reso noto che la camera ardente verrà allestita al Senato, con ogni probabilità a partire dalla mattina di domenica 24 settembre. All'inizio della prossima settimana si dovrebbe tenere il Consiglio dei ministri per i funerali di Stato.

