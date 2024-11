Giornata Nazionale dell’Albero, il Parco Naturale dei Monti Aurunci coinvolge i giovani nella tutela ambientale

In occasione della Giornata Nazionale dell’Albero, giovedì 21 novembre, il Parco Naturale dei Monti Aurunci si farà promotore di un’iniziativa educativa dedicata ai più giovani, sottolineando l’importanza della tutela ambientale e del patrimonio boschivo. L’evento, organizzato presso la Scuola Primaria “M. B. Pulcini” dell’Istituto Comprensivo Pontecorvo 1, coinvolgerà gli studenti del Progetto GENS 2024/25 in un’esperienza unica tra educazione e azione concreta.

De Marchis: “Percorso educativo che coinvolge tutti”

A partire dalle 10:30, i bambini parteciperanno ad un incontro di Educazione Ambientale, durante il quale esperti del Parco Naturale dei Monti Aurunci spiegheranno l’importante ruolo degli alberi nel contrastare gli effetti del cambiamento climatico e nel migliorare la qualità dell’aria. Subito dopo, i giovani partecipanti si cimenteranno nella piantumazione di essenze autoctone, provenienti dal Vivaio forestale del Parco, un centro di eccellenza situato a Itri che ogni anno distribuisce migliaia di piante per progetti di riforestazione.

l Parco Naturale dei Monti Aurunci, da anni, sostiene amministrazioni pubbliche, scuole e comunità locali attraverso la donazione di alberi e progetti di sensibilizzazione ambientale. Grazie al sostegno dell’Assessorato all’Ambiente della Regione Lazio, l’iniziativa ha raccolto ampio consenso, diventando un appuntamento fisso per promuovere consapevolezza sul ruolo delle piante nella mitigazione del cambiamento climatico e nella valorizzazione del patrimonio naturale del Lazio.

Giorgio De Marchis, Direttore dell’Ente Parco, ha evidenziato l’importanza del progetto, dichiarando: «Il nostro lavoro nei vivai forestali non è solo una questione di coltivazione, ma un percorso educativo che coinvolge l’intera comunità. Come dice Lucy Larcom, ‘Chi pianta un albero pianta una speranza’, e oggi vogliamo trasmettere questa speranza ai più giovani. Investire nella riforestazione significa investire nel futuro.»

La scelta di coinvolgere gli studenti della scuola primaria non è casuale. Come ribadito dagli organizzatori, sensibilizzare le nuove generazioni è fondamentale per garantire un cambiamento duraturo e per far sì che la cultura della sostenibilità si radichi nella società. «La Giornata Nazionale dell’Albero – hanno spiegato i promotori – è un momento per rinnovare il nostro impegno a favore dell’ambiente, invitando i bambini a prendersi cura del pianeta».