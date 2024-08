Giovane sorano arrestato per spaccio di droga: blitz della squadra anticrimine di Sora

Pattuglia di agenti di Polizia in perlustrazione per le vie di Sora

La tranquillità di una serata estiva è stata turbata dall’intervento tempestivo della Squadra Anticrimine del Commissariato di Polizia di Stato di Sora, che ha portato all’arresto di un giovane ventenne, incensurato, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione, condotta con la collaborazione di un’unità cinofila specializzata, si è svolta nell’ambito di un mirato servizio antidroga che ha visto gli agenti impegnati in attività di controllo e perquisizioni. L’attenzione delle forze dell’ordine si è concentrata su un giovane sorano, che da subito ha destato sospetti tra gli investigatori.

Le perquisizioni, sia personali che domiciliari, hanno rivelato un ampio giro di spaccio che ruotava attorno a un locale in disuso, un tempo adibito a pizzeria, ora nella disponibilità dell’arrestato. All’interno del locale, gli agenti hanno rinvenuto un consistente quantitativo di Hashish, pronto per essere immesso sul mercato locale. Oltre alla droga, sono stati sequestrati anche materiale per il confezionamento delle dosi, due bilancini di precisione e una somma significativa di denaro contante, presumibilmente provento dell’attività illecita.

L’arresto, eseguito in flagranza di reato, ha colto di sorpresa la comunità sorana, dove il giovane era conosciuto come un ragazzo tranquillo, senza precedenti penali. Tuttavia, la scoperta del suo coinvolgimento nel traffico di stupefacenti ha sollevato preoccupazioni sulla diffusione del fenomeno anche in una cittadina apparentemente lontana dai grandi circuiti dello spaccio.

Il ventenne è stato posto agli arresti domiciliari su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa di ulteriori decisioni da parte dell’Autorità Giudiziaria. L’operazione rappresenta un altro colpo inferto dalle forze dell’ordine al traffico di droga nel territorio, con l’obiettivo di contrastare e prevenire la diffusione di sostanze stupefacenti tra i giovani della provincia.

Le indagini potrebbero portare alla luce ulteriori dettagli e, forse, coinvolgere altri soggetti nel giro criminale.