Giovani, arte e bellezza nel numero estivo di ‘Radici’

(Adnkronos) – I giovani, le loro domande, le loro rivendicazioni e contraddizioni. Sui ragazzi italiani è puntato lo sguardo del nuovo numero di Radici, il magazine bilingue italiano e francese che racconta il nostro Paese visto da Oltralpe. Un numero che, attraverso un lungo e documentato dossier sui giovani, diretto da Asia Buconi, cerca di offrire spunti e domande su uno dei fenomeni che hanno attraversato l'Italia in questi mesi, tra proteste per il clima, movimenti spontanei come quello delle tende e volti nuovi capaci di incanalare la rabbia e trasformarla in azioni e proposte concrete come nel caso di Emma Ruzzon, presidente del Consiglio degli Studenti e delle Studentesse dell'Università di Padova, che in una lunga intervista ad Asia Buconi ha definito "la competizione estrema una forma di disuguaglianza". Giovani, a luglio, vuol dire anche Giffoni, il film festival dedicato ai ragazzi più importante al mondo in programma dal 20 al 29 luglio. A raccontare l'evento nel numero di luglio è Claudio Gubitosi, fondatore e patron del Giffoni Film Festival. Nella rivista trovano spazio anche molte interviste tra cui quella al musicista e jazzista sardo Paolo Fresu, che racconta perché, nonostante tutto, crede ancora nell'Italia e alla forza della musica che vince sull'indifferenza. E poi ancora lo scrittore Giancarlo De Cataldo, prossimo padrino del Festival Polar Sud di Tolosa.

