Giovanni Rana, il re dei tortellini che racconta la sua Italia: il lavoro, la fede e la felicità

Alla serata organizzata dalla Fondazione Bellisario, Giovanni Rana entra in scena senza effetti speciali. Si aggiusta il microfono con la naturalezza di chi è abituato a parlare alle persone molto prima che alle telecamere e, a 88 anni, dimostra di aver conservato la stessa energia di quando, ragazzo birichino, fu mandato a “raddrizzarsi” nel forno dei fratelli a San Giovanni Lupatoto. Lì, fra pane caldo e alzatacce all’alba, l’attuale re dei tortellini ha imparato la fatica, il valore del lavoro e quella curiosità concreta che lo porterà a cambiare non solo la propria vita, ma anche il modo in cui in Italia si porta in tavola la pasta fresca.

Giovanni Rana, re dei tortellini: dalla stalla-laboratorio al marchio popolare

Davanti alla platea di imprenditrici e professioniste venete, Giovanni Rana non si atteggia a modello di successo, si definisce semplicemente “fortunato”. Racconta di quando la maestra diceva alla madre che quel ragazzo non riusciva a stare fermo, di un carattere impulsivo che, nelle sue stesse parole, sarebbe stato forse pericoloso se si fosse indirizzato verso la medicina o l’ingegneria. A disciplinarlo è stata la panetteria, la consegna del pane nei negozi, l’osservazione attenta dei primi tortellini in vendita sugli scaffali.

È lì che nasce la scintilla imprenditoriale: Giovanni chiede quanto costano, quanti se ne vendono, come reagiscono i clienti. Lo definisce "marketing casereccio", ma in realtà è lo sguardo lungo di chi capisce prima di molti altri che le giovani spose degli anni Sessanta non hanno più il tempo di stare ore al tavolo di cucina. Se non possono fare i tortellini a mano, lo farà lui al posto loro. In quella frase, ripetuta sorridendo, c'è già un modello industriale e sociale: semplificare la vita delle famiglie senza rinunciare alla qualità, trasformando una tradizione domestica in un prodotto diffuso su scala nazionale e poi globale.

Rana e la nascita dei tortellini freschi pronti: un’Italia che crede nelle opportunità

Il racconto si sposta su immagini vivide: la stalla che il suocero gli mette a disposizione, venti metri per venti. Nessun affitto, solo l'impegno di rimetterla in sesto. Rana e un amico tirano su le pareti, imbiancano, trasformano quello spazio umile in un laboratorio artigianale. Una signora, che arriverà a compiere cent'anni, gli trasmette la ricetta; lui si occupa della pasta, la fidanzata del ripieno. È il primo nucleo di un'azienda destinata a diventare sinonimo di tortellini freschi.

Nel suo racconto riaffiora un’Italia che aveva ancora margini, che gli appare come un prato verde in cui ciascuno poteva provare a costruire qualcosa. Il marchio Giovanni Rana si inserisce in questo clima: una storia che parte da un paese del Veronese e raggiunge le tavole di tutto il mondo senza perdere il tono familiare del laboratorio, pur diventando una realtà industriale strutturata. Il re dei tortellini non parla di numeri, parla di persone, di mani, di rapporti, di fiducia.

L’incontro fra bottega e grande distribuzione: valori condivisi e responsabilità

Accanto a lui, sul palco di Padova, c’è Gianni Canella, seconda generazione dei supermercati Alì, figlio del fondatore Francesco. È un dialogo a due voci fra la bottega e il retail, fra i tortellini e le corsie dei supermercati, fra l’Italia che ha costruito benessere nel dopoguerra e quella che oggi si interroga sul futuro dei giovani. Canella insiste sul tema della responsabilità e della formazione, sul bisogno di ridare una “famiglia” alle nuove generazioni cresciute con i social.

Rana ascolta, annuisce e rilancia: "C'è bisogno di tutti, c'è spazio per tutti", ripete. Insiste sulla necessità di insegnare, avere pazienza, accompagnare i ragazzi in un mondo che non assomiglia più a quello in cui è cresciuto lui, ma offre strumenti nuovi e possibilità diverse. È lo sguardo di un imprenditore che non ha nostalgia sterile del passato; al contrario, guarda con ammirazione anche all'America conquistata dal figlio Gian Luca, oggi ceo dell'azienda da trent'anni. Racconta di come negli Stati Uniti lo abbia colpito la logistica avanzata e di come persino lì il marchio abbia saputo portare l'idea del "fresco", segno che l'intuizione nata in una stalla veronese ha saputo parlare a culture lontane.

Giovanni Rana, icona pop tra televisione, pubblicità e cinema mancato

La serata della Fondazione Bellisario è anche l’occasione per ripercorrere il rapporto fra Giovanni Rana e la televisione. Il Cavaliere del lavoro ricorda i consigli di Mike Bongiorno, che lo invitava a non recitare, a non trasformarsi in attore. “Sii te stesso, la gente percepisce la tua semplicità”, gli diceva. Un suggerimento che diventerà cifra dei famosi spot in cui il re dei tortellini entra in casa delle famiglie italiane con il grembiule e il sorriso, più simile a un parente che a un testimonial.

Con il pubblicitario Gavino Sanna, serio e geniale, nascono le campagne in cui Rana appare al fianco di personaggi iconici come Marilyn Monroe o Rita Hayworth, grazie a effetti digitali che allora sembravano quasi magia. La popolarità cresce a dismisura: “Arrivò a conoscermi praticamente tutta Italia”, ricorda con una punta di stupore ancora genuino. Non mancano gli incroci con il cinema: Franco Zeffirelli lo vorrebbe addirittura nel ruolo di Papa in un film su San Francesco e il Sultano. L’idea lo entusiasma, ma il progetto sfuma per la malattia del regista. A un cinepanettone, invece, dice no senza rimpianti, a conferma di un’immagine pubblica che vuole restare coerente con i valori di serietà e autenticità che associa al proprio nome.

Fede, affetti e il ruolo delle donne nella vita di Giovanni Rana

Il momento più intenso della serata arriva quando Giovanni Rana parla della propria dimensione interiore. Racconta di essere credente, di quando da ragazzo faceva il chierichetto e pensava addirittura al sacerdozio. Il parroco lo vedeva bene in abito talare, la madre pure. Il percorso, poi, lo porterà su altre strade, ma la fede resta “compagna di lavoro”, presenza discreta che sostiene nelle scelte e nei momenti più difficili.

Rana si sofferma a lungo sugli affetti. Dice di non essersi mai sentito solo, di girare per Roma o Napoli e sentire gente che lo saluta per nome, come se fosse un vicino di casa. Racconta delle lettere ricevute, delle dichiarazioni d’amore di una signora che gli ha scritto per anni, dei messaggi che conserva con cura. E poi parla delle donne, alle quali riconosce un “udito speciale, quello del cuore”. Rievoca quando chiedeva alla segretaria di ascoltare i colloqui da dietro la porta per avere poi un parere più istintivo sulle persone. Fino alla battuta che strappa applausi: “Se rinasco, vorrei avere il cervello di una donna. Basterebbe mezz’ora al giorno. Le donne hanno una marcia in più”.

Felicità, lavoro e futuro: il messaggio del re dei tortellini ai giovani

Verso la fine del dialogo, Giovanni Rana offre una sorta di testamento morale, senza enfasi, con il tono semplice che lo ha reso credibile a più generazioni di consumatori. “La parola più bella del mondo è felicità”, afferma, candido come i suoi capelli bianchi. Le disgrazie, osserva, arrivano da sole, senza bisogno di inviti; la felicità, invece, va cercata, coltivata, difesa. Non costa nulla e vale tutto.

Dietro questa frase c’è il percorso di un imprenditore che è stato orfano di padre, ultimo di sei figli, che ha iniziato dalla panetteria di famiglia e ha costruito un marchio di pasta fresca diventato simbolo popolare. C’è il ragazzo “impulsivo” che ha trasformato quella energia in capacità di rischio calcolato, in volontà di costruire lavoro per altri, in attenzione alla qualità del prodotto. E c’è soprattutto il nonno che parla ai giovani ripetendo poche coordinate essenziali: migliorarsi, restare curiosi, non smettere di imparare.

L’eredità di Giovanni Rana: volersi bene come orizzonte di impresa e di vita

La serata della Fondazione Bellisario si chiude con un gesto che sintetizza l’uomo oltre l’imprenditore: un sorriso largo, un mezzo inchino appoggiato al bastone, parole semplici che suonano come un saluto e insieme come un augurio. “Vorrei lasciare solo questo: volersi bene. Il resto passa”. È il messaggio che il re dei tortellini consegna a chi lo ascolta in sala e a chi, da anni, lo vede sulle confezioni nel banco frigo del supermercato.

In quelle poche sillabe c’è l’idea di un’impresa che non dimentica la propria origine artigianale, di una storia italiana che parte da una stalla e arriva in America senza perdere la misura umana dei rapporti, di un imprenditore che, a 88 anni, non cerca più applausi ma prova a restituire ciò che ha ricevuto. Giovanni Rana si conferma così non solo simbolo del tortellino fresco, ma volto di un’Italia che ha saputo costruire benessere partendo dal lavoro e dall’attenzione alle persone, senza separare mai il successo dalla responsabilità e dal rispetto per chi incrocia il proprio cammino.