Giro d’Italia 2023, Pedersen vince sesta tappa

(Adnkronos) – Mads Pedersen vince la sesta tappa del Giro d'Italia 2023, la Napoli-Napoli di 162 km, beffando negli ultimi 60 metri insieme al gruppo inseguitore i due fuggitivi di giornata, Alessandro De Marchi e Simon Clarke, partiti già ai -130 km insieme ad altri tre corridori e dai -50 in fuga di coppia. Oltre all'andatura finale imposta dallo squadrone Ineos, a beffare i due anche il vento contrario alla fine di una tappa contrassegnata dalle montagne russe della costiera amalfitana, particolarmente insidiosa in discesa per le curve strette e i muretti ravvicinati. Completano il podio Jonasthan Milan e Pascal Ackermann. A lanciare la volata finale dai 300 metri Fernando Gaviria della Movistar, partito troppo presto e finito al quinto posto. Primo degli italiani Vincenzo Albanese della Eolo, classificatosi al settimo. Resta in Rosa. La volata con De Marchi (Jayco-AlUla) e Clarke (Israel Premier Tech) era iniziata insieme a Francesco Gavazzi (Eolo Kometa), Alexandre Delettre (Cofidis) e Charlie Quarterman (Corratec-Selle Italia). I due hanno poi staccato gli altri sulla seconda salita di giornata a Sant'Angelo. Problemi sul finale per Primoz Roglic, rallentato da una foratura, e Geraint Thomas, rientrati in gruppo grazie alle loro squadre e alle scie delle ammiraglie. Resta in maglia rosa Andreas Leknessund, con 28" di vantaggio su Remco Evenepoel. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

