Gite fuori porta da Roma: ecco dove andare

Voglia di una gita fuori porta da Roma? Le opportunità fra cui scegliere sono tante, e in alcuni casi ci vuole meno di un’ora di strada per raggiungere mete straordinarie. Per esempio, a una cinquantina di chilometri di distanza dalla Città Eterna c’è il Parco Regionale Valle del Treja, che si estende su una superficie di oltre 600 ettari e costituisce una delle riserve naturali più belle di tutto il Lazio.

Una camminata semplice e alla portata di tutti permette di arrivare fino alle Cascate di Monte Gelato, con uno scenario unico che ha fatto da sfondo anche a film di Nino Manfredi e Roberto Rossellini. Non molto distante è la Fontana Salsa, con la sua sorgente di acqua effervescente.

Per una gita fuori porta come quelle di cui stiamo parlando, il mezzo di trasporto più comodo e pratico da usare è senza dubbio la macchina. Grazie al noleggio di un’auto, in particolare, è possibile usufruire di molteplici benefici a livello di comodità e flessibilità.

In più, si può scegliere il modello di vettura che si ritiene più adatto, anche in base al numero di persone in viaggio, e – ciò che più conta – si ha la libertà di personalizzare e modificare il proprio itinerario come si preferisce. Le agenzie di Maggiore per il noleggio auto a Roma termini rappresentano, proprio per questo motivo, il punto di partenza ideale per un tour a poche decine di chilometri di distanza da Roma.

Un’altra destinazione tipica per una gita simile è ovviamente quella dei Castelli Romani, disseminati attorno alla Capitale: in alcuni casi basta mezz’ora per arrivare. Stiamo parlando di ben sedici borghi medievali, uno più suggestivo dell’altro, situati sui Colli Albani. Lo scenario è quello del parco regionale omonimo, e fra le mete più famose ci sono Ariccia, Castel Gandolfo e Albano Laziale. Proprio da queste due ultime località si può partire per andare sul Lago di Albano, destinazione perfetta per chi ha voglia di una passeggiata o per gli amanti degli sport acquatici.

Infine, l’ultima meta consigliata è quella di Cervara di Roma, che si trova a una settantina di chilometri dalla Capitale: un piccolo paesino con meno di 500 abitanti, che accoglie la cosiddetta Scalinata degli artisti, impreziosita da dipinti, murales e sculture. A breve distanza c’è il Parco Naturale dei Monti Simbruini, che è la riserva protetta più grande della regione intera.

© Riproduzione riservata