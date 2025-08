Giubileo Giovani: 18enne di ritorno alla parrocchia di Artena muore dopo un tentativo di rianimarla al Valmontone Hospital

Una giovane pellegrina egiziana di appena 18 anni, Pascale Rafic, è morta in circostanze drammatiche mentre partecipava al Giubileo dei giovani a Roma. Proveniente dall’Egitto con una delegazione che includeva anche membri del Sud Sudan, Pascale alloggiava presso la parrocchia di Artena. La sua scomparsa ha suscitato commozione e dolore in tutta la comunità ecclesiastica. LA TUA PUBBLICITÀ QUI Le pubblicità sostengono il servizio

Papa Leone XIV esprime il suo cordoglio

La notizia della morte improvvisa della giovane è stata accolta con profondo dolore da Papa Leone XIV. La Sala Stampa Vaticana ha reso noto che il Papa ha contattato Sua Eccellenza Mons. Jean-Marie Chami per esprimere la sua vicinanza spirituale ai familiari di Pascale e a tutta la comunità religiosa coinvolta.

I momenti che hanno preceduto la tragedia

Pascale aveva già manifestato un lieve malore nella mattina precedente il tragico evento. Nonostante fosse stata visitata, non erano emerse particolari preoccupazioni cliniche. La situazione è precipitata durante il viaggio di ritorno da un evento a Roma. L’autobus su cui viaggiava si è diretto d’urgenza verso il Valmontone Hospital nel tentativo disperato di salvarle la vita. E proprio di fronte all’ingresso del Valmontone Hospital, personale medico ha provato a rianimare la ragazza con un energico massaggio cardiaco ma purtroppo senza esito.

Tentativi di soccorso e fatali sviluppi

Sebbene i soccorsi abbiano tentato una rianimazione immediata presso l'ospedale di Valmontone, Pascale è stata successivamente trasportata in condizioni critiche verso Colleferro. Purtroppo, le sue condizioni non sono migliorate e la giovane è deceduta poco prima dell'arrivo in ospedale.

Un dramma che lascia tutti sgomenti

Sul luogo della tragedia sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Colleferro insieme a figure istituzionali come il sindaco Pierluigi Sanna e il vescovo della diocesi di Velletri. Anche il parroco egiziano che accompagnava la delegazione ha espresso la sua profonda tristezza per quanto accaduto.

© Riproduzione riservata