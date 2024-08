Giubileo. Roma, riapertura anticipata della Tangenziale Est

Il Comune di Roma ha annunciato che, a partire dalle ore 17:00 del prossimo 16 agosto, sarà nuovamente percorribile il tratto soprelevato della Tangenziale Est in direzione Salaria. Questa notizia arriva con qualche giorno di anticipo rispetto al termine inizialmente programmato del 19 agosto, rappresentando una boccata d’aria per la viabilità cittadina, spesso congestionata durante il periodo estivo.

La chiusura della Tangenziale Est, avvenuta lo scorso 23 luglio, era stata necessaria per consentire i lavori di riqualificazione in vista del Giubileo, un evento di importanza internazionale che richiede infrastrutture efficienti e sicure. Nonostante la complessità dei lavori, Anas, in collaborazione con il Dipartimento Lavori Pubblici (LLPP) di Roma Capitale, è riuscita a completare gli interventi sul tratto in direzione Salaria in tempi record, anticipando la riapertura della strada.

L’Assessora ai Lavori Pubblici di Roma Capitale, Ornella Segnalini, ha espresso la sua soddisfazione per il progresso dei lavori, sottolineando l’importanza di questa riapertura anticipata. “Procediamo spediti con i lavori”, ha commentato Segnalini. “Anas sta portando avanti un cantiere complesso che in alcuni casi ha riservato delle insidie.

Grazie anche al Dipartimento LLPP è stato possibile intervenire in modo puntuale ed efficace. Ringrazio la Polizia Locale per il supporto quotidiano in lavori di particolare importanza che i romani aspettavano da 40 anni. La prossima riapertura – conclude Segnalini – consentirà di rendere fruibile in anticipo il collegamento viario, evitando un impatto maggiore sulla viabilità cittadina”.

Il completamento anticipato dei lavori sul tratto soprelevato non solo riduce i disagi per i cittadini, ma permette anche di avviare con anticipo le lavorazioni sulla carreggiata opposta, in direzione San Giovanni. Questo acceleramento dei tempi consentirà di concludere tutte le operazioni entro settembre, un traguardo fondamentale per garantire una mobilità più fluida durante il periodo giubilare.

Il Comandante del Corpo della Polizia Locale di Roma Capitale, Mario De Sclavis, ha elogiato il lavoro svolto dai suoi agenti, sottolineando il ruolo cruciale che la Polizia Locale ha avuto nella gestione della viabilità durante il cantiere.

“Un risultato importante che ha visto la Polizia Locale di Roma Capitale impegnata in prima linea nella gestione della viabilità, con un cospicuo numero di agenti in campo ogni giorno per cercare di limitare i disagi alla circolazione, oltreché in una costante azione di monitoraggio sul rispetto delle tempistiche dei lavori, il tutto in stretta collaborazione con i vari enti coinvolti e con il supporto costante dell’Amministrazione”, ha dichiarato De Sclavis.

Questa collaborazione tra Anas, Dipartimento LLPP e Polizia Locale dimostra come una sinergia efficace tra enti pubblici possa portare a risultati concreti e vantaggiosi per la collettività. La riapertura della Tangenziale Est rappresenta infatti un segnale positivo non solo per chi quotidianamente percorre questa arteria, ma anche per l’intera città, che si prepara ad accogliere milioni di visitatori in occasione del Giubileo.

La gestione del traffico durante i lavori, affidata alla Polizia Locale, ha permesso di ridurre al minimo i disagi per gli automobilisti, garantendo un flusso di veicoli il più possibile ordinato e sicuro. Questo intervento è stato essenziale per evitare che la chiusura del tratto soprelevato causasse un collasso del sistema viario capitolino, già messo a dura prova dalla densità del traffico estivo.

Con la riapertura del tratto in direzione Salaria, si pone un tassello importante nel quadro complessivo dei lavori giubilari, che proseguiranno ora con le stesse modalità sull’altra carreggiata. La previsione di concludere le operazioni entro settembre fa ben sperare in una gestione ottimale del traffico cittadino nei prossimi mesi, un obiettivo che appare sempre più alla portata grazie alla professionalità e alla dedizione di tutte le parti coinvolte.

Foto, immagine di repertorio