Giucas Casella, il dramma è devastante: “Grida di disperazione” | Ecco come l’hanno trovato

Avvenimento incredibile per l’amato Giucas Casella, quello che è accaduto al famoso mentalista ha sconvolto tutti.

Il carismatico e acclamato illusionista ha vissuto un momento drammatico, scopriamo di che cosa si tratta.

Il capitolo buio della vita di Giucas Casella ha dell’inverosimile: ecco il racconto delle grida disperate di dolore del noto volto della tv italiana.

La paura è stata tanta e ha lasciato un segno indelebile nella mente e nel cuore del celebre personaggio televisivo nostrano.

Giucas Casella, l’episodio sconvolgente che gli ha cambiato la vita

Showman, illusionista, concorrente di reality show: Giucas Casella è uno di quei personaggi televisivi che non hanno bisogno di presentazioni. La sua popolarità, guadagnata attraverso la strada fatta nel mondo del piccolo schermo nostrano, parla per lui. Il suo infatti, è stato un percorso cominciato alla fine degli anni ’70, che ha dato vita a una brillante e longeva carriera in tv.

Giucas Casella, nato a Termini Imerese nel 1949 con il nome di Giuseppe Casella Mariolo, ha debuttato come mago, e con i suoi spettacolari esperimenti di escapologia, è riuscito a conquistare un ruolo di primo piano nei programmi del palinsesto italiano. Ancora oggi il pubblico ricorda e ripete le sue frasi “Quando lo dico io” “Guardami! Guardami!”, “Change, change, change, change!”, diventate iconiche. Giucas Casella, per il suo carisma e la sua simpatia, è stato anche richiesto più volte dagli autori tv di Mediaset, che lo hanno voluto tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi e del Grande Fratello Vip. Il maestro dell’intrattenimento fatto di magia, ipnosi e carisma però, oltre all’ampio consenso di pubblico e ai tanti traguardi professionali raggiunti, ha vissuto anche momenti bui. Uno in particolare ha dei connotati sconvolgenti.

La prima volta che ha preso consapevolezza dell’esistenza di poteri speciali

Giucas Casella ha rilasciato una lunga intervista alla redazione di Repubblica, nel corso della quale ha raccontato di un evento molto particolare, legato anche alla prima volta in cui ha preso consapevolezza dei suoi poteri.

Il mentalista ha fatto luce su un avvenimento che si è verificato durante la sua infanzia. Il mago ha detto di essere caduto in un pozzo, mentre giocava nella campagna poco distante da casa, e di essere stato soccorso da sua madre sordomuta. La donna non poteva sentire le sue urla di spavento e le sue grida di disperazione e di aiuto. L’illusionista ha spiegato che si è trattato, secondo lui, di un episodio di pura telepatia. Quell’evento gli ha aperto la strada per il suo avvenire e il suo successo.