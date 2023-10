Giudice Catania, Lega pubblica terzo video Apostolico su Fb e insiste su dimissioni

(Adnkronos) – Mentre continua il pressing della Lega per chiedere le dimissioni della giudice di Catania Iolanda Apostolico, un terzo video che riguarda la giudice, mentre partecipa ai cori ("Siamo tutti antifascisti") davanti ai poliziotti, è pubblicato dalla Lega Salvini Premier sulla propria pagina Facebook. “'Nessuno ci verrà a chiedere quanto siamo stati credenti, ma credibili'. Giudice Rosario Livatino (3 ottobre 1952-21 settembre 1990)", è il post che accompagna il video. Nella breve clip si vede la giudice del Tribunale di Catania con il marito partecipare alla protesta sul mancato sbarco dei migranti a bordo della nave Diciotti. In sovrimpressione le scritte "Catania, coppia che lavora in tribunale tifa con l'estrema sinistra davanti alla polizia". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata