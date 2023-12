Giulia Cecchettin, chiavi e applausi: Padova fa “rumore” – Video

(Adnkronos) – Chiavi, campanelli e applausi. Le migliaia di persone che hanno partecipato fuori dalla Basilica di Santa Giustina a Padova ai funerali di Giulia Cecchettin hanno fatto "rumore" per la 22enne uccisa dall’ex fidanzato. Un rumore per spezzare il silenzio intorno ai femminicidi, come chiesto dalla famiglia e dalle istituzioni. Applausi, ma anche chiavi per rumoreggiare, ‘ciao Giulia’ e ‘grazie Gino, grazie Elena’ hanno riempito la piazza. E c’è anche una voce isolata che grida ‘ergastolo’. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

