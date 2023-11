Giulia Cecchettin, il papà: “Non provo odio o rabbia per Filippo” – Video

(Adnkronos) – “Non provo né odio, né rabbia per Filippo. Non provo nulla, penso alla mia Giulia che è andata e non c’è più”. Così Gino Cecchettin, papà di Giulia, la studentessa per il cui omicidio è stato arrestato l’ex fidanzato Filippo Turetta. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

