Giulia Cecchettin, trovato corpo di donna al lago di Barcis durante ricerche

(Adnkronos) – Il corpo di una donna è stato ritrovato durante le ricerche di Giulia Cecchettin nella zona del Lago di Barcis, in Friuli Venezia Giulia. Sono in corso i rilievi per accertare se si tratti effettivamente della ragazza scomparsa una settimana fa insieme all'ex fidanzato Filippo Turetta.

