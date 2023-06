Giulia Tramontano, Mara Venier: “Chiedo scusa alla mamma di Impagnatiello” – Video

(Adnkronos) – "Non volevo essere critica verso la famiglia di Alessandro Impagnatiello. Se ho sbagliato, chiedo scusa alla mamma". Mara Venier, durante la puntata di Domenica In, è tornata sulle parole pronunciate all'inizio del pomeriggio. Dedicando un pensiero a Giulia Tramontano, la conduttrice aveva fatto riferimento all'intervista rilasciata dalla mamma di Impagnatiello a La vita in diretta: "Signora, lei ha fatto un'intervista in cui dice 'perdonatemi, perché mio figlio è un mostro'. Sì, signora. Suo figlio è un mostro", aveva detto inizialmente Venier. "Sono vicina sia alla famiglia di Giulia Tramontano che alla sua famiglia – ha detto Venier rivolgendosi alla mamma dell'uomo -. Signora Sabrina, lei è una vittima e sta affrontando un dolore enorme. Vedere la sua intervista mi ha straziato". (immagini raiplay.it) —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

