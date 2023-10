Giuliano Amato e la nomina al comitato sull’Ai: “Meloni non irritata per la scelta”

(Adnkronos) – "A me risulta che non c'è stata alcuna voce contraria e che la presidente del Consiglio era irritata non per la scelta fatta dal sottosegretario competente, ma per il fatto che non gliela avesse tempestivamente comunicata". Lo afferma, a “Start” su Sky Tg24, Giuliano Amato, presidente emerito della Corte Costituzionale, rispondendo alle polemiche sulla sua nomina alla guida del comitato sull'Intelligenza Artificiale. "Trovo poi singolari le polemiche venute dopo: la Commissione è investita del compito di fare un rapporto sul'impatto dell'intelligenza artificiale sui mezzi di informazione, sui giornali e l'editoria non del compito di costruire un cervello elettronico", ha continuato osservando che in questo ultimo caso sarebbe stato bene affidarsi a "persone che non hanno neanche trent'anni". —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

