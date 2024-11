Gli stipendi aumentano ma le spese di più | Altri 300€ da sborsare 30 giorni: italiani alla canna del gas

Tantissimi cittadini saranno vittime del nuovo aumento delle spese: famiglie strette nella morsa dei rincari.

Si era parlato di incrementi in busta paga ma, a quanto pare, adesso oltre che gli stipendi dei lavoratori cresceranno gli esborsi.

I dati sono a dir poco allarmanti e fanno presagire il peggio per il prossimi mesi e per l’inizio del nuovo anno. Occorrerà tirare ancora la cinghia.

Non c’è pace per i contribuenti e a breve saranno costretti a sborsare centinaia di euro in più per vivere.

Nuovo aumento delle spese per le famiglie italiane: ecco l’amara novità che fa tremare tutta la popolazione del Bel Paese.

Aumento delle spese, la novità che svuoterà il portafogli delle famiglie italiane

Non è un mistero che negli ultimi anni il costo della vita del Bel Paese sia in aumento, a causa di tanti fattori che hanno determinato un rincaro dei prezzi dei beni e dei servizi di prima necessità, conseguente all’ampio incremento del tasso di inflazione. Per far fronte a questa situazione, che ha generato una vera e propria emergenza economica, lo Stato italiano ha adottato tutta una serie di misure atte a cercare di offrire sostegno e supporto concreto ai cittadini, specie a quelli meno abbienti.

Si è trattato di incentivi, bonus, sgravi fiscali, aumento degli stipendi ma, a quanto pare, non basta. Il numero di persone in condizioni di povertà è aumentato e ora all’orizzonte c’è una nuova “stangata”. Scopriamo di che cosa si tratta e cosa c’è da aspettarsi per i prossimi mesi e per l’inizio del nuovo anno.

Gli incrementi preoccupanti su spesa alimentare, trasporti e bollette

Secondo l’associazione consumatori Adico, che ha analizzato dei dati dell’Istat, il costo della vita per i cittadini che abitano a Padova è aumentato di circa 300 euro negli corso degli tre anni per i padovani. Gli aumenti più sostanziali sono stati quelli relativi a bollette, ai trasporti e alla spesa. Gli incrementi non riguardano, chiaramente, solo la città in questione ma sono determinati dall’aumento dei tassi di inflazione, che ha interessato tutto il Bel Paese.

L’Istat nel mese di ottobre 2024 infatti, ha registrato un tasso di inflazione pari allo 0,9%, in crescita di 0,2 punti percentuale rispetto al mese precedente. Tale andamento, purtroppo, come riportato dall’ente pubblico, rispecchia la crescita dei beni alimentari, che è arrivata fino al +3,3%. Possiamo dedurre, come ha sottolineato l’Osservatorio Nazionale Federconsumatori, che con l’attuale tasso di inflazione ogni famiglia dovrà sborsare in media circa 283,50 euro in più all’anno.