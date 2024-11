Gli studenti hanno bisogno di un nuovo BONUS | Se tuo figlio rientra nella categoria, più di 1000€ da subito: questo è il requisito principale

Sono già tutti in fila per chiedere il bonus studenti, verifica se anche ti hai diritto a ricevere il denaro.

L’indennità verrà riservata solo ai cittadini che dimostreranno di avere determinate caratteristiche di reddito. Controlla se sei tra coloro che potranno diventare titolari della nuova misura economica.

Scopri come fare a richiedere subito il nuovo bonus studenti e approfitta della grande occasione, messa a disposizione dal Governo.

Oltre mille euro per ogni studente: ecco la grandiosa novità che farà felici le tasche di tante famiglie italiane con figli.

Ora puoi portare a casa migliaia di euro, grazie all’erogazione del sussidio, garantito dallo Stato italiano: ecco di che cosa si tratta di preciso.

Bonus studenti, la misura economica destinata ai cittadini più giovani

Questi sono gli ultimi giorni in cui si lavora alla nuova Legge di Bilancio, che verrà approvata, come ogni anno, entro il 31 dicembre. Il disegno di Legge apporterà diverse modifiche e contribuirà a rendere concreta la manovra finanziaria dell’anno che sta per cominciare. A quanto pare c’è un emendamento che prevede di assegnare ai cittadini italiani il cosiddetto Bonus Studenti.

A quanto pare, si tratta di un’indennità che, se confermata, offrirà un grande supporto ad alcune delle famiglie italiane, specie a quelle con figli che rientrano sotto una specifica fascia di debito. Tale bonus sembra sia destinato a crescere ancora di più nel 2026. Vediamo a chi sarà riservato e a chi no, e di che cosa si tratta nello specifico.

A chi è riservata l’indennità e come fare a ottenerla

A quanto pare, una delle proposte di Fratelli d’Italia per il prossimo anno, prevede una nuova forma di agevolazione, nota come Bonus Studenti, che potrà essere utilizzata per sostenere tutte le spese di iscrizione e la retta per istituti privati. Per il cosiddetto Bonus Studenti, dallo Stato italiano sarà erogata nel 2025 una cifra di ben 16.225 milioni di euro, destinata a salire a 65.000 euro nell’anno successivo. Questa misura permetterà al Governo di introdurre un voucher fino a 1.500 euro per gli studenti delle scuole paritarie.

Il bonus studenti però non sarà erogato a tutti coloro che ne faranno richiesta ma solo a chi dimostrerà di avere un reddito annuo inferiore a 40mila euro totali, in base alla propria attestazione ISEE. Ora non resta che attendere i prossimi sviluppi e l’inizio del nuovo anno, per sapere con precisione se la proposta si concretizzerà e, soprattutto, per poter conoscere tutte le modalità precise di presentazione della domanda.