Glicemia alta, questi sono gli alimenti da EVITARE a vita | Se smetti di comprarli, vivrai dieci anni di più

L’apparato cardio circolatorio ringrazierà se deciderai di evitare di consumare gli alimenti dannosi che peggiorano il problema degli zuccheri nel sangue e della glicemia alta.

Glicemia alta, gli alimenti da consumare con moderazione

Quando si parla di glicemia alta si parla sempre di un livello di zuccheri nel sangue, che supera quello massimo indicato in un soggetto sano, che si attestano intorno ai 70 ai 100 mg/dl e vanno misurati a 8 ore di distanza dai pasti. Avere la glicemia alta purtroppo può voler dire anche avere problemi di circolazione e sviluppare più facilmente patologie del sistema cardiocircolatorio. Tra queste ci sono senza dubbio attacchi di cuore, chetoacidosi diabetica, ictus, diabete mellito, sindrome iperglicemica iperosmolare, infarto del miocardio. I sintomi legati a un problema di salute dovuto a glicemia alta sono infezioni frequenti, mal di testa, stanchezza, sete costante, perdita di peso, secchezza delle fauci.

Proprio per evitare di sovraccaricare l’apparato cardiocircolatorio è consigliato tenere sempre sotto controllo i livelli di glicemia. Per farlo in genere i medici indicano di consumare dei cibi salutari evitando eccessi di zuccheri, ma quali sono i cibi ad alto indice glicemico che andrebbero evitati? Scopriamo che cosa suggeriscono gli esperti di medicina e gli specialisti della nutrizione.

Che cosa mettere a tavola e che cosa no

La lista degli alimenti da evitare tassativamente comprende tutte le bevande zuccherate e i cibi con un importante contenuto di zuccheri semplici e di grassi, come i dolci, i cibi fritti i Junk food e tutti gli alimenti molto processati, ma non solo. Anche i cibi apparentemente sani possono incrementare le dosi di zucchero nel sangue e peggiorare il problema della glicemia alta. Andrebbero limitati anche i cereali raffinati, gli snack, il pane bianco, il vino e tutti i superalcolici.

I suggerimento degli esperti di medicina e dei biologi nutrizionisti è quello di consumare il più possibile legumi cereali integrali e cibi realizzati a partire da farine di avena, farro kamut e di consumare solo due porzioni, ovvero 250 /200 grammi massimo, di frutta al giorno.