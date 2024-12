Gnocchi alla Viterbese, preparali per Natale con la VERA ricetta | La nonna ti bacchetta se dimentichi questo ingrediente ‘sacro’

La tradizione impone l’utilizzo di questo ingrediente segreto, se non c’è allora non chiamarli gnocchi alla Viterbese.

Altro che piatti gourmet, solo se prepari questo primo piatto tipico della tradizione culinaria laziale è davvero Natale.

Svelato finalmente il passaggio fondamentale per preparare gli autentici gnocchi alla Viterbese, buoni da leccarsi i baffi. Non li hai mai fatto così.

Solo questa è la ricetta dei veri gnocchi alla Viterbese fatti come insegnano le nonne del Paese. Farai un figurone con tuti gli ospiti.

Lascia perdere le preparazioni fai da te, segui alla lettera il procedimento e porta in tavola tutto il gusto delle Feste.

Gnocchi alla Viterbese, la ricetta originale della tradizione

Gli gnocchi alla Viterbese sono un primo piatto tipico della tradizione gastronomica laziale e, come suggerisce il nome stesso, sono nati nella città di Viterbo. si tratta di un piatto semplice e genuino, che mette d’accordo grandi e piccini e che proprio per il suo sapore delicato e irresistibile, è l’ideale come come seconda portata del pranzo di Natale o del cenone della Vigilia. Gli gnocchi alla Viterbese sono così buoni perché vengono preparati nel pieno rispetto della tradizione e secondo le indicazioni tramandate di generazione in generazione.

Dunque se vuoi sperimentare la tua abilità ai fornelli, prova a realizzare questa pietanza speciale con le tue mani, seguendo passo dopo passo ina ricetta tipica dei veri gnocchi alla Viterbese. Così potrai provare il piacere di realizzare una pietanza gustosa e dal sapore autentico, che racchiude il gusto delle feste e della tradizione del Lazio.

Come preparare questa specialità irresistibile della cucina laziale

Gli gnocchi alla Viterbese vengono preparati utilizzando per 4 persone 800 grammi di gnocchi di patate freschi, 150 grammi di noci, sale e250 grammi di ricotta. Per prima cosa occorre far scaldare abbondante acqua in una pentola capiente e una volta che l’acqua avrà raggiunto il punto di ebollizione occorre aggiungere del sale e immergere gli gnocchi. Dopo di che occorre farli cuocere per qualche minuto Seguendo le indicazioni riportate sulla confezione confezione della pasta. In genere non oltre i 3 o 4 minuti. Intanto occorre tritare i tre quarti delle le noci e tenere da parte il resto. Poi bisogna mescolare la ricotta con le noci e un cucchiaio di acqua di cottura degli gnocchi.

A questo punto basta semplicemente unire la ricotta agli gnocchi, aggiungendo un ulteriore cucchiaio della dell’acqua in cui sono stati lessati gli gnocchi. Infine bisogna aggiungere dei gherigli di noci interi e servire. Gli gnocchi alla Viterbese sono pronti e vanno gustati ben caldi. Buon appetito e buone feste!