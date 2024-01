Golden Globe 2024, Oppenheimer domina. Nessun premio per Io Capitano di Garrone

(Adnkronos) – 'Oppenheimer' di Christopher Nolan domina ai Golden Globes 2024. Dopo i premi per il Miglior attore non protagonista (Robert Downey Jr), la Miglior regia e il Miglior attore protagonista (Cillian Murphy), il film si è aggiudicato anche il premio per il Miglior film drammatico. 'Poor Things' ha invece vinto il premio per il Miglior film nella categoria Musical/Commedia. A Succession, serie tv di HBO, sono andate quattro statuette. Delusione per l’Italia: Io capitano di Matteo Garrone viene battuto da Anatomia di una caduta nella categoria dei film non in lingua inglese. Il lavoro di Justin Triet si porta a casa anche una statuetta per la Migliore sceneggiatura originale. Lily Gladstone ha ricevuto il premio come Miglior attrice in un film drammatico per Killers of the Flower Moon. Emma Stone è stata premiata come Miglior attrice in una commedia per 'Povere creature!'. Paul Giamatti vince come Miglior attore in una commedia per The Holdovers, mentre Il ragazzo e l’airone di Miyazaki si aggiudica la statuetta per l’animazione. Succession si è rivelato il lavoro più apprezzato della serata con quattro vittorie: Miglior serie drammatica, Miglior attore e attrice in una serie drammatica e Miglior attore non protagonista in una serie drammatica. Al secondo posto a pari merito con tre vittorie a testa The Bear, Miglior serie comica, e Beef, mentre la statuetta per il Miglior stand-up comico è andata a Ricky Gervais. Kieran Culkin e Sarah Snook di Succession hanno vinto come Miglior attore e Miglior attrice in un dramma televisivo. Tra le novità introdotte quest’anno, due ulteriori categorie: un premio per il Miglior blockbuster, che è andato a Barbie , e uno per la stand-up comedy, vinto da Ricky Gervais. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

