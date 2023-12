Golden Globes 2024, cercasi presentatore: anche Chris Rock dice no

(Adnkronos) – Barbie e Ken probabilmente saliranno sul palco dei Golden Globes 2024 il mese prossimo, ma gli organizzatori dello spettacolo stanno avendo non poche difficoltà a trovare qualcuno che li presenti. Con le nomination che verranno annunciate oggi a partire dalle ore 14, è infatti ancora aperta la ricerca del conduttore. Chiusa l'era di Ricky Gervais, che pare non avere intenzione di tornare sul 'luogo del delitto', secondo quanto apprende la Cnn l'ultimo di una serie di comici ad aver gentilmente declinato l'offerta è stato Chris Rock, il due volte conduttore dell'Oscar ricordato in particolare per lo schiaffone in faccia rimediato da Will Smith nel 2022 per una barzelletta che faceva riferimento alla battaglia della moglie, Jada Pinkett Smith, contro l'alopecia. Secondo quanto ha rivelato una fonte alla Cnn, anche Ali Wong è stata contattata per presentare i Globes, ma ha rifiutato. Così come i podcaster Will Arnett, Sean Hayes e Jason Bateman. Se il trio avesse detto sì, sarebbe stata la prima volta per i Globes con tre presentatori da quando Louis Gossett Jr., Leslie Nielsen e Jane Seymour presentarono insieme lo spettacolo nel 1993. Ci sono infine poche speranze che Amy Poehler e Tina Fey, che hanno co-presentato i Globes quattro volte con grande successo, ritornino. Ma visto che quest'anno, i Globes si trasferiscono in una nuova sede di trasmissione presso la CBS, un'opzione possibile è che la CBS scelga una delle sue star per il ruolo, su tutti Stephen Colbert. Mentre l'ospite dei Globes rimane in discussione, la sala da ballo del Beverly Hilton potrebbe ospitare celebrità del calibro di Leonardo DiCaprio, Robert DeNiro, Martin Scorsese, Margot Robbie, Ryan Gosling, Meryl Streep, Selena Gomez, Emma Stone, Natalie Portman, Jennifer Aniston e Quinta Brunson. I Golden Globes fungeranno da avvio di una stagione di premi ricchissima in cui l’industria dell’intrattenimento mira a riportare sfarzo e glamour a Hollywood dopo che gli scioperi hanno bloccato la maggior parte delle produzioni per gran parte del 2023. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata