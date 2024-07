Golden Voice League è l’unico torneo canoro a squadre del Mondo

Questa prima edizione è stata vinta dalla squadra del Red Indian Saloon, locale in Via della Scafa a Fiumicino

Sabato 8 giugno 2024 si è tenuta, presso il celebre teatro Marconi di Roma, la finale del Golden Voice League. Ma cos’è il Golden Voice League? Non un semplice concorso di canto ma neanche una serata di karaoke come tante.

Il Golden Voice League, oltre ad essere un prodotto della Up Events S.r.l.s. di Roberto Porpurini, che già è una garanzia, è l’unico torneo canoro a squadre del Mondo.

La Up Event ha trent’anni di esperienza nel mondo dello spettacolo e ha sviluppato questo progetto firmato da Roberto Porpurini, Silvia Rufini, Alessandra Di Canio e Ciro Abbenante, il Golden Voice si struttura come un vero e proprio torneo, ma con un elevato spessore artistico. Ogni persona che ama cantare può iscriversi al torneo e sostenere delle selezioni per entrare a far parte di una squadra di cantanti. La squadra canora può essere arricchita anche da ballerini, attori, musicisti, sceneggiatori e coreografi. Ogni eventuale figura che possa contribuire al successo della vostra squadra, verrà valutata dal Direttivo ed eventualmente inserita all’interno del Golden Voice.

La squadra, compresa di ogni forma d’arte, sarà rappresentativa del locale di Roma, o provincia, che intende partecipare, fino ad un massimo di quattordici locali. Naturalmente, come per ogni torneo, è previsto un girone di andata e uno di ritorno con tanto di classifica che decreterà l’accesso alle semifinali e alla finale.

Questa prima edizione è stata vinta dalla squadra del Red Indian Saloon, locale in Via della Scafa a Fiumicino. Abbiamo visto trionfare questi meravigliosi ragazzi capitanati da Sandra Di Carlo, spalleggiata dal vice capitano Manuela Zeppi. Un coordinamento tutto al femminile che ha portato al trionfo indiscusso della squadra. A seguire abbiamo visto classificarsi al secondo posto la squadra del Let it Beer, locale sito in Piazza delle Crociate a Roma, capitanata da Ariella Fonsi con l’aiuto del vice capitano Michele Gallo.

Abbiamo inoltre conosciuto le squadre rappresentative dei locali di Roma: “Happy Days”, capitanata da Alessia Abbenante; “Alchimia”, capitanata da Stefano Bianchi; “La Casetta”, capitanata da Mario Bruno; “Tizia & Caio”, capitanata da Emanuele Cristofari e “Millennium”, capitanata da Renzo Rizzi.

La presenza imprescindibile di un corpo Giuria suddivisa tra Giuria Tecnica, Scenica ed Emozionale, oltre ai preziosissimi Presidenti di Giuria, hanno dato al torneo il giusto prestigio e la giusta professionalità. Ne hanno fatto parte personaggi del calibro di Ivano Trau, patron del talent show “Fuori Classe”, l’Onorevole Gilberto Casciani, i maestri di canto e vocal coach Ada Capalbo, Irene Canino, Alberto Menenti, Marco Mazzerioli, Alex Lai e Umberto Canino; cantanti, intrattenitori, registi e autori come Emanuele Palmieri, Emanuele Tomassetti, Cristian Di Livio, Cori Quinn, Daniele Di Blasio, Claudio David, Simona Grazzini, Giulia Stenti, Stella Anton, Paolo Cutuli e Luca Falcone.

Durante questa prima edizione, il Golden Voice si è esteso in modo considerevole, destando l’interesse di molti artisti ed esperti nel campo. Da qui sono nate collaborazioni importanti che esporteranno il Golden Voice in tutta Italia e perfino all’estero, in gran parte dell’Europa…basta seguirci e ne vedrete delle belle!

Possiamo anticiparvi che presto si riapriranno le iscrizioni per partecipare alla seconda edizione torneo e noi vi aspettiamo numerosissimi, non solo perché vivrete un’esperienza artistica ed umana indimenticabile (ricordate sempre che il Golden Voice è aggregazione!), ma anche perché i vincitori del torneo potrebbero avere delle occasioni irripetibili! Pensate solo che, quest’anno, i vincitori hanno avuto diretto accesso alla finale del talent show “Fuori Classe”, ideato e curato da Ivano Trau.

Inoltre, i nostri artisti hanno avuto modo di esibirsi davanti ad un pubblico formato da professionisti dello spettacolo e le occasioni di espandere i propri orizzonti e le proprie opportunità di carriera non mancheranno di certo; pensate solo che alcuni dei nostri artisti sono stati selezionati per accedere ai provini di “The Voice Senior”, il programma di successo della Rai, e per esibirsi questa estate in tour sotto la guida dello Staff di “Fuori Classe”.

Nel frattempo, stiamo sviluppando tante altre collaborazioni estere per progetti di spettacolo che andranno a toccare territori come la Bulgaria e la Spagna, e i fortunati partecipanti potreste essere proprio voi. Insomma, gli ingredienti per la ricetta del successo li abbiamo tutti…..Manca solo la vostra arte!

Se non avete avuto ancora modo di conoscere questo fantastico mondo, potete seguire le pagine social del Golden Voice League su Facebook e Instagram. Sul sito troverete tutte le informazioni che cercate, nonché il regolamento aggiornato e i moduli per poter iscrivervi alla prossima edizione! Cosa aspettate? Canterini di tutto il mondo, non perdete altro tempo! Il Golden Voice aspetta solo voi.

A cura di Alessandra Di Canio