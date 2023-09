Golpe in Niger, Macron: “Ambasciatore Francia ostaggio dei militari”

(Adnkronos) – Il presidente francese Emmanuel Macron afferma che l'ambasciatore francese in Niger "è stato letteralmente preso in ostaggio" dai militari che con il golpe hanno preso il potere nel Paese africano. "Hanno impedito la consegna di cibo" all'ambasciata, l'ambasciatore "mangia con delle razioni militari", ha aggiunto Macron, secondo quanto riferisce Le Figaro. I militari che hanno preso il potere in Niger il 26 luglio hanno intimato all'ambasciatore francese di lasciare il Paese, ma il governo di Parigi ha rifiutato in quanto continua a considerare legittimo il governo del presidente deposto, Mohamed Bazoum. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata