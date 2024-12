Google Maps, l’ultimo aggiornamento ha STRAVOLTO tutto | Adesso ti indica anche la porta del bagno, è incredibile

Continuano le novità di Google Maps e questa volta ha davvero sorpreso tutti con il suo ultimo aggiornamento.

Non è la prima volta che il noto colosso di Mountain View sorprende i suoi utenti con i suoi aggiornamenti. Proprio di recente, numerose novità sono state introdotte.

Per differenziarsi dalla concorrenza, in particolare da quella di Waze (altra applicazione di navigazione importante), continua senza sosta la sua evoluzione, sorprendendo davvero tutti.

Nello specifico, l’applicazione più scaricata al mondo, ha aggiunto e perfezionato alcune funzioni importanti. Una scelta mirata al miglioramento dell‘esperienza di navigazione dei centinaia di milioni di utenti sparsi in tutto il mondo.

In prossimità della vacanze natalizie, Google ha rivelato che le novità previste rappresenteranno una valido supporto per attività che svolgiamo quotidianamente. Andiamo quindi a scoprire di cosa si tratti e tutti i dettagli.

Google Maps sorprende tutti con le sue novità

Le nuove funzionalità di Google, potranno tornarci utili in alcuni momenti della nostra routine ad esempio quando guidiamo o quando passeggiamo alla ricerca di luoghi sconosciuti. Ma non solo, saranno molto importanti anche nel caso in cui dovessimo affrontare dei viaggi in vista delle vacanze natalizie. Come riporta inran.it, una delle funzioni a cui sta lavorando l’azienda americana si chiama Product Search. Attualmente è ancora in fase di sperimentazione ma potrebbe essere aggiunta all’applicazione nel mese di dicembre. Questa permette di ricercare direttamente i prodotti dalla barra di ricerca di Google Maps.

Per Natale è l’ideale, visto che servirà soltanto inserire il nome di un prodotto o di un eventuale regalo natalizio e appariranno tutti i negozi che lo vendono. In questo modo, cercare negozi di una particolare zona diventerà molto più semplice e veloce. Google Maps ha realizzato le sue funzioni grazie alla IA di Gemini. Le altre funzioni proseguono nel paragrafo successivo.

Gli aggiornamenti di Google Maps

La funzione Product Search è solo una di quelle previste da Maps. A questa infatti si aggiunge Immersive View, già disponibile con il nuovo aggiornamento. Molto utile per osservare e monitorare il percorso per raggiungere una meta, permette di immergersi completamente nella realtà virtuale. In questo modo si può dare un’occhiata alla strada da percorrere, ai possibili parcheggi e al paesaggio circostante.

Inoltre, tra i vantaggi, c’è anche la possibilità di sapere in tempo reale il meteo, i possibili pericoli, le segnalazioni lungo il percorso. Se si guida un veicolo elettrico, è possibile visualizzare tutte le stazioni dove sono presenti le colonnine di ricarica, per poter pianificare al dettaglio il viaggio. Android Automotive registrerà le colonnine elettriche in automatico. Ma non è finita. Se si viaggia con rimorchio e con mezzi pesanti e ingombranti, Google Maps segnalerà anche le strade impossibili da percorrere, perché troppo strette. Infine, Maps è collegato persino con gli aeroporti, per pianificare eventuali viaggi in aereo (durata volo, tempistiche, prenotazioni biglietti) e per trovare i biglietti in offerta in periodo specifico.