Google, ora diventa il ‘nuovo’ Facebook | Le ultime novità lo mandano nel baratro più totale: qui son rimasti solo gli anziani del circoletto

Ecco che cosa sta succedendo a Google: cattive notizie in arrivo per il motore di ricerca più usato al mondo.

Quello che sta accadendo è a dir poco incredibile, il destino del browser sembra ormai segnato.

Il motore di ricerca per Internet sviluppato da Google LLC è stato per anno uno degli strumenti più utilizzati dei servizi del colosso statunitense ma adesso qualcosa è cambiato.

Preparati a dire addio per sempre a Google: la fine è dietro l’angolo. L’abbandono degli utenti del servizio di Alphabet potrebbe essere più vicino di quanto pensi.

Altro che futuro, ormai non c’è più nulla da fare: il triste annuncio degli esperti del settore è già arrivato.

Google, il triste destino del browser più famoso al mondo

Google ha rappresentato per anni un motore di ricerca infallibile che ha fatto piazza pulita, sbaragliando la concorrenza. Abbiamo assistito al decino di Internet Explorer e anche Microsoft Edge sembra non aver mai tenuto davvero testa al browser più polare del pianeta. Tuttavia ora qualcosa sta cambiando. Come si legge su www.inran.it, stando ad un recente articolo pubblicato sul Wall Street Journal, Google è stato paragonato a Facebook. Come è noto l’antesignano di tutti gli attuali canali social è molto meno potente che in passato, perché popolato esclusivamente da un pubblico adulto.

Secondo gli esperti del settore Google, uno dei servizi di Google LLC, gestita dalla Società statunitense Alphabet, sta per conoscere una fase di declino che, per ora, sembra essere destinata a durare a lungo. Scopriamo qual è il motivo dietro la fine annunciata di Google e che cosa sta accadendo nello specifico.

Che cosa sta per accadere al motore di ricerca dell’azienda statunitense

Secondo gli esperti del settore, le ricerche sul noto browser sono calate del 50 per cento. Il motivo è che gli utenti ora utilizzano altri strumenti, tra cui i canali social, specialmente Instagram e TikTok e Amazon per cercare prodotti, beni e servizi, attrazioni e così via. Anche l’uso, sempre più diffuso e sempre più massiccio, dell’intelligenza artificiale, pare abbia determinato un progressi abbandono di Google da parte degli utenti.

I giovani trovano Google uno strumento ormai obsoleto e addirittura pare che il Dipartimento di Giustizia nei tribunali USA abbia chiesto la vendita di Chrome. Per ora non si può ancora dire con certezza se questo avverrà o meno ma di certo occorre provvedere a un aggiornamento di Google per stare al passo con i tempi, o sarà messo in cantina da altri strumenti di ricerca.