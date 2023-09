Governo, Marina Berlusconi: “Bene approccio responsabile di Giorgia Meloni”

(Adnkronos) – "Sono contenta che il Paese abbia un governo espressione della volontà popolare, non accadeva da 12 anni e vi ricordate chi era allora il premier". Lo ha detto la presidente di Fininvest Marina Berlusconi parlando al termine dell'assemblea di Confindustria, sottolineando come "da imprenditrice" dia "grande valore alla stabilità". "Ho apprezzato molto l'approccio responsabile del governo e di Giorgia Meloni, sia per la gestione dei conti pubblici sia in politica estera. Sono passati solo 11 mesi, restano ancora 4 anni la legislatura è ancora lunga ed ha tante sfide e problemi da affrontare, è anche presto per dare un giudizio compiuto. Va anche tenuto presente che il governo si è trovato ad affrontare una situazione economica complicata" ha spiegato. A una domanda sul ministro degli Esteri Tajani, Marina Berlusconi premette che "stimo molto Antonio Tajani, abbiamo sempre dichiarato che rimarremo vicini al partito. E' una questione di amore e di rispetto nei confronti del nostro papa'". "Tajani è una persona di grande esperienza ha accompagnato mio padre durante tutta la sua vita politica e sta guidando il partito in una fase di transizione con forte senso di responsabilita'" conclude. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

