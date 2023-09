Gp Giappone 2023, Martin leader prime prove libere MotoGp

(Adnkronos) – Lo spagnolo Jorge Martin è stato il più veloce nelle prime prove libere MotoGp del Gp del Giappone 2023. Lo spagnolo della Pramac Racong ha girato in 1’45”192 sul tracciato di Motegi. Dopo aver realizzato il miglior tempo, liberino è stato protagonista di una caduta. Secondo tempo per Augusto Fermandez, in sella ad una Tech 3. Terzo crono per la Ducati VR46 di Marco Bezzecchi, seguito dalla Ducati ufficiale di Pecco Bagnaia. —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata