Gp Italia 2023, qualifiche e gara: orari, dove vederlo in tv e streaming

(Adnkronos) – Il weekend del Gran Premio d'Italia di Formula 1 di Monza entra nel vivo. Le monoposto scenderanno in pista a partire dalle 12.30 di oggi sabato 2 settembre per le terze e ultime prove libere, con le qualifiche a partire dalle 16, mentre domenica 3 alle 15 è prevista la gara. Sabato 2 settembre, ore 12.30: prove libere 3 Sabato 2 settembre, ore 16: qualifiche Domenica 3 settembre, ore 15: gara L'intero fine settimana del Gran Premio d'Italia viene trasmesso in diretta tv su Sky con qualifiche e gara che si potranno vedere in diretta anche gratis in chiaro su TV8.

