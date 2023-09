Gramellini passa a La7: “Nessun motivo politico, è scelta professionale”

(Adnkronos) – "Non c’è nessun motivo politico" dietro alla scelta di Massimo Gramellini di passare dalla Rai a La7. Ad affermarlo all’Adnkronos è lo stesso giornalista poco prima della presentazione alla Casa del Cinema di Roma del suo nuovo programma ‘In altre Parole’, in onda da sabato in prima serata su La7. "La mia è stata una scelta dettata da un motivo strettamente professionale – sottolinea – è la sfida di condurre un programma in prima serata dopo 7 anni di access prime time. In Rai sono sempre stato libero, nessuno mi ha mai censurato’’, tiene a precisare Gramellini. (di Alisa Toaff) —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata