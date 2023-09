Gran Bretagna, Wagner nella lista delle organizzazioni terroristiche

(Adnkronos) – Il gruppo russo di mercenari Wagner sarà inserito nella lista delle organizzazioni terroristiche della Gran Bretagna e quindi sarà considerato illegale farne parte e sostenerlo. Lo scrive la Bbc affermando che il Parlamento analizzerà anche la richiesta di sequestrati i beni del gruppo Wagner. Il ministro degli Interni Suella Braverman ha definito Wagner un gruppo ''violento e distruttivo. Uno strumento militare della Russia di Vladimir Putin" il cui lavoro in Ucraina e in Africa rappresenta una ''minaccia alla sicurezza globale''. Anche dopo la morte del suo leader, ha detto Braverman, "le attività destabilizzanti di Wagner continuano solo a servire gli obiettivi politici del Cremlino". I suoi membri "sono terroristi, chiaro e semplice. E lo renderemo chiaro per la legge britannica''. —internazionale/[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

