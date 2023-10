Grande Fratello 2023, anticipazioni della puntata di oggi 5 ottobre

(Adnkronos) – Nuova diretta del Grande Fratello 2023 oggi, giovedì 5 ottobre. Alle 21.25 su Canale5 riflettori accesi sulla Casa più spiata d'Italia con Alfonso Signorini, affiancato in studio dall’opinionista Cesara Buonamici e da Rebecca Staffelli, che condurrà una nuova lunga diretta per la puntata numero otto. Nella scorsa puntata in nomination sono finiti Arnold, Giselda, Beatrice, Vittorio, Alex, Letizia, Lorenzo, Valentina. Gli inquilini hanno deciso di regalare l'immunità a Paolo, Fiordaliso, Massimiliano, Ciro, Samira e Anita, mentre Cesara ha scelto di fare il nome di Rosy e Grecia. Ci saranno eliminazioni anche questa settimana dopo Marco, uscito dalla Casa la scorsa settimana, e Claudio, primo eliminato? —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata