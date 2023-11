Grande Fratello, ancora scintille tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi

(Adnkronos) – Ancora scintille tra Beatrice Luzzi e Giuseppe Garibaldi. In uno degli ultimi video pubblicati dal Grande Fratello 2023 si vede Giuseppe, in compagnia del suo compagno di avventura Paolo, sfogarsi sull'inquilino Massimiliano. Il ragazzo, mostrandosi particolarmente infastidito, sostiene che l'attore stia giocando con Beatrice, e così, condivide tutto il suo disappunto. Beatrice, lì vicina, affronta Giuseppe in un faccia a faccia e lo accusa di essere sempre mal pesante e di vedere il marcio anche nelle questioni che non lo riguardano. “Io ho semplicemente espresso il mio punto di vista” dice il barman motivando la sua posizione. “Sei semplicista” gli dice l'attrice, aggiungendo stizzita: “Occupati delle cose tue e lascia andare gli altri”. Tra i due concorrenti scoppia un acceso confronto, e così, la tregua apparente degli ultimi giorni, li porta nuovamente ad allontanarsi. Riusciranno a chiarirei i loro punti di vista? —[email protected] (Web Info) Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio Vuoi la tua pubblicità qui? Le pubblicità sostengono il servizio

© Riproduzione riservata